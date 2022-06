Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC prépare le départ de Jocelyn Gourvennec !

Publié le 7 juin 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Nommé à la tête du LOSC l’été dernier en lieu et place de Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec n’est pas parvenu à s’imposer chez les Dogues, 10es de Ligue 1 au terme de la saison. À Lille, le départ de l’entraîneur français est ainsi envisagé, et les contacts auraient été entamés avec un autre technicien…

Champion en titre, le LOSC n’est pas parvenu à assumer son statut cette saison en terminant 10e de Ligue 1. Le club nordiste ne disputera donc aucune compétition européenne à la rentrée, et de gros changements pourraient avoir lieu en interne durant l’été. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’avenir d’Olivier Létang est incertain, le président lillois se retrouvant dans une situation fragile en raison de ses choix et de sa méthode loin de faire l’unanimité au sein de l’écurie. Ainsi, les actionnaires du LOSC sont en pleine réflexion pour trouver la meilleure solution en vue de la prochaine saison, et le départ d’Olivier Létang est envisagé, et il en serait de même pour Jocelyn Gourvennec.

Confirmation des informations de @TuttoMercatoWeb : Olivier Letang est bien sur la sellette au LOSCNos éléments ici : https://t.co/QHijPvwHNx — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 28, 2022

Gourvennec vers la sortie, Paulo Fonseca visé par le LOSC