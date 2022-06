Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a donné son aval pour ce coup à 50M€ !

Publié le 7 juin 2022 à 15h30 par La rédaction

Avec l’arrivée d’Erling Haaland, l’avenir de Gabriel Jesus devrait s’écrire loin de Manchester City. Il a été proposé au Real Madrid où Carlo Ancelotti a validé cette piste fixée à 50M€. Toutefois, l’international brésilien intéresse également Arsenal, Chelsea, Tottenham et le Borussia Dortmund.

Si le Real Madrid a vécu un début d’été rythmé avec l’échec Mbappé, la suite s’annonce plus encourageante pour le club madrilène. Tout d’abord, le Real voudrait boucler ce mardi le transfert d’Aurélien Tchouaméni, ce qui mettrait Florentino Pérez de bonne humeur, lui qui souhaite à tout prix prendre sa revanche sur le PSG. En plus de Tchouaméni, un autre nom résonne dans la capitale espagnole : Gabriel Jesus. D’après les informations de la Cadena Ser , l’international brésilien aurait été proposé au Real Madrid. Avec l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City, Gabriel Jesus devrait, sauf rebondissement, quitter le club anglais cet été.

Pour Gabriel Jesus, c’est 50M€

Et l’idée plaît à Carlo Ancelotti. D’après les informations de Marca , le Real Madrid serait tenté par une arrivée de Gabriel Jesus, malgré son salaire important. De son côté, le Brésilien se voit bien évoluer en Liga. « Bien sûr, bien sûr, évidemment que je le voudrais. J'en ai vu beaucoup, surtout de 2010 à aujourd'hui. Beaucoup de joueurs sont passés par là et je les ai beaucoup regardés, même avant de jouer. J'ai toujours aimé ça et j'aimerais vivre cette expérience », confiait-il à Marca en avril dernier. Pour laisser partir son attaquant, Manchester City demanderait un montant avoisinant les 45-50M€. Une somme abordable pour la Maison Blanche. Cependant, le Real Madrid aura de la concurrence dans ce dossier…

💰 El Real Madrid ya sabe el precio de Gabriel Jesús https://t.co/WB04O3D00s informa @MarioCortegana — MARCA (@marca) June 7, 2022

L’Espagne, l’Angleterre… ou encore l’Allemagne !