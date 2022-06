Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti sous pression pour cette star de Guardiola ?

Publié le 7 juin 2022 à 14h10 par La rédaction

Avec l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City, Gabriel Jesus n’est pas certain de rester chez les Skyblues. Proposé au Real Madrid, l’international brésilien intéresse également Arsenal, Tottenham… et Chelsea ! Cependant, les Blues pourraient être contrariés par la vente du club.

Après avoir raté Kylian Mbappé de très peu, le Real Madrid compte bien se rattraper sur le marché des transferts. Tout d’abord, le club madrilène veut boucler rapidement l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni, un dossier sur lequel il est en concurrence avec… le PSG. Pour son attaque, le Real Madrid aurait un œil sur Gabriel Jesus, le buteur de Manchester City. Avec l’arrivée d’Erling Haaland, son avenir est remis en question et le Real Madrid pourrait l’accueillir dès cet été.

🇧🇷 Gabriel Jesus sur les rumeurs de transfert : "Ça va. Je suis à la recherche du meilleur pour moi, avant tout, pour ma carrière. Je vais voir le meilleur projet et à partir de mardi, nous verrons ce qu'il y a de mieux." (via @joaoMCFC) pic.twitter.com/2N11OCxwgE — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 2, 2022

Chelsea est aussi dans le coup