Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Zidane dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 21 mars 2021 à 0h00 par A.D.

La Juventus serait prête à jouer un mauvais tour au Real Madrid en ce qui concerne Erling Haaland. Toutefois, La Vieille Dame n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien ce dossier. Selon la presse italienne, les Bianconeri auraient approché Mino Raiola il y a quelques semaines, mais ils ne seraient pas allés au-delà de simple prise d'informations.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de très près par le Real Madrid. Très discret lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane voudrait se rattraper l'été prochain et mettre le paquet sur le buteur norvégien. Toutefois, le coach du Real Madrid serait loin d'être seul sur ce dossier et pourrait voir la Juventus lui jouer un sale coup. Mais heureusement pour Zinedine Zidane, La Vieille Dame ne serait pas encore passée aux choses sérieuses pour Erling Haaland, et pourrait ne jamais le faire.

La Juve hors jeu pour Erling Haaland ?