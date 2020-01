Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gérard Lopez annonce la couleur à Zinedine Zidane !

Publié le 11 janvier 2020 à 18h30 par A.M.

Alors que la presse espagnole annonçait récemment que le Real Madrid s’intéressait à Boubakary Soumaré, Victor Osimhen et Gabriel, Gérard Lopez a évoqué cette situation.

En début d’année, le LOSC faisait la Une de Marca. Un petit événement pour le club nordiste, peu habitué à faire de lui à l’étranger. Il faut dire que le Real Madrid viserait trois Lillois, et non des moindres : Boubakary Soumaré, Victor Osimhen et Gabriel. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le milieu défensif est très convoité et son prix risque de flamber. Tout comme Victor Osimhen qui impressionne dans son rôle de remplaçant de Nicolas Pépé. Interrogé sur l’intérêt du club merengue , Gérard Lopez se dit plutôt flatté de voir son club faire la Une à l’étranger.

«J’ai accueilli ça avec fierté»