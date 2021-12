Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l’action pour Luka Modric !

Publié le 1 décembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Luka Modric arrivera au terme de son contrat en fin de saison, l’international croate devrait bientôt se voir offrir un nouveau contrat.

Le Real Madrid va prochainement s’activer pour boucler plusieurs prolongations. En effet, les derniers échos parus dans la presse annoncent que le club madrilène a l’intention de renouveler les contrats de Vinicius Junior et de Rodrygo. Mais les deux attaquants brésiliens ne sont pas les seuls concernés puisque la question de l’avenir de Luka Modric se pose, lui dont l’engagement expire le 30 juin prochain. Le Real Madrid aimerait prolonger son vétéran croate selon les dernières tendances, et il pourrait justement bientôt passer à l’action.

Luka Modric veut rester au Real Madrid