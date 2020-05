Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez pourrait prendre une décision radicale !

Publié le 17 mai 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid subit comme de nombreux clubs européens de lourdes pertes financières du fait de la crise du COVID-19, le président de l’écurie madrilène Florentino Perez serait prêt à décider de ne recruter aucun joueur cet été.

Afin d’ouvrir un nouveau cycle vertueux, le Real Madrid a été annoncé ces derniers mois sur les traces de nombreux joueurs à fort potentiel qui ont déjà fait leurs preuves. Parmi ceux-ci figurent Kylian Mbappé, qui serait le grand rêve des dirigeants madrilènes pour incarner cette nouvelle ère, ainsi qu’Erling Braut Haaland, Eduardo Camavinga, Fabian Ruiz ou encore Ferran Torres. Cependant, la crise économique résultant de la pandémie du COVID-19 pourrait conduire le Real Madrid à radicalement revoir ses plans. En effet, tandis qu’il est annoncé depuis plusieurs semaines que les Merengue ont décidé de remettre à 2021 leur offensive pour arracher au PSG son attaquant de 21 ans, Florentino Perez pourrait faire un choix encore plus retentissant : celui de ne tout simplement pas recruter au cours du mercato estival à venir.

Florentino Perez aurait mis tous les dossiers en stand-by !