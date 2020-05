Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La révolution estivale de Zidane remise en question ?

Publié le 16 mai 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Si Zinedine Zidane souhaitait initialement redessiner les contours de son effectif pour sa deuxième saison complète sur le banc du Real Madrid, le technicien français pourrait voir ses plans être remis en question. En effet, plusieurs joueurs annoncés sur le départ n’auraient finalement aucune intention de s’en aller.

Revenu sur le banc du Real Madrid à la fin de la saison 2018/2019, Zinedine Zidane est l’homme qui doit permettre au club madrilène d’ouvrir un nouveau cycle vertueux après avoir permis aux Merengue de remporter trois Ligues des Champions consécutives. Et si des doutes quant aux capacités du technicien français à réussir ce projet ont pu survenir avec le début d'exercice poussif du club de la capitale espagnole, ceux-ci ont rapidement été balayés en deuxième partie de saison, au cours de laquelle les Madrilènes n'étaient qu’à deux points du FC Barcelone dans la course au titre en Liga avant l’interruption temporaire de la compétition du fait de la pandémie de COVID-19. Seulement voilà, cette saison n’est que la première étape de cette nouvelle ère que doit ouvrir Zinedine Zidane. Pour mener à bien ce projet, le Champion du Monde 1998 doit renouveler son effectif en profondeur. Et alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de nombreux joueurs appelés à être les stars d’aujourd’hui et des années à venir, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Erling Braut Haaland notamment, la Casa Blanca n’aura d’autre choix que de se séparer de certains de ses joueurs pour les accueillir.

Les vétérans madrilènes ne souhaiteraient pas s’en aller !

Cependant, ce renouvellement d’effectif du Real Madrid pourrait finalement être retardé dans la mesure où la plupart des joueurs qui étaient dernièrement annoncés sur le départ n’auraient aucune intention de s’en aller cet été. Afin de pouvoir reconstruire l’équipe et d’offrir une place à des jeunes prêtés comme Martin Odegaard ou Achraf Hakimi, les dirigeants du club vainqueur de la Ligue des Champions à treize reprises prévoyaient initialement de se séparer de certains éléments, à commencer par Luka Modric ou Marcelo. Cependant, d’après les informations du quotidien espagnol El Confidencial , le milieu croate de 34 ans et le latéral gauche brésilien de 32 ans n’auraient aucune intention de quitter le Real Madrid l’été prochain, et cela en dépit du fait que leurs meilleures années semblent désormais derrière eux. Respectivement sous contrat jusqu’en 2021 et 2022, les deux grands artisans des succès madrilènes en Europe ces dernières années auraient la ferme intention de rester encore un peu du côté du Santiago Bernabeu, chose que Zinedine Zidane respecterait.

Les indésirables de Zidane ne voudraient pas non plus partir !