Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 20 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid souhaiterait dégraisser son effectif cet été, le club de la capitale aurait pris la décision de se séparer d’Isco.

L’été pourrait être agité au Real Madrid, et ce tout particulièrement dans le sens des départs. En effet, après le passage de la pandémie de Covid-19 ayant grandement impacté ses finances, le club de la capitale espagnole souhaiterait dégraisser son effectif afin d’engranger des liquidités et alléger sa masse salariale pour recruter par la suite. Dans cette optique, un joueur comme Isco est annoncé comme étant poussé vers la sortie, et le Real Madrid aurait déjà fixé les conditions de son départ.

Le Real Madrid aimerait vendre Isco contre 25 M€ !