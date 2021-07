Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Pérez avec cet international français !

Publié le 15 juillet 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Tottenham voudrait s’attacher les services de Jules Koundé, le club londonien pourrait déjà faire une croix sur le défenseur tricolore.

Après le départ de Sergio Ramos et celui possible de Raphaël Varane cet été à un an du terme de son contrat, le Real Madrid pourrait n’avoir d’autre choix que de recruter en défense centrale dans les prochaines semaines. Dans cette optique, le club madrilène a été annoncé sur les traces de Jules Koundé, auteur d’excellentes performances avec le Séville FC. Problème, Tottenham aurait décidé de prendre les devants dans ce dossier et serait maintenant en pole position. Mais cela pourrait finalement être bien plus compliqué que prévu pour les Spurs …

Jules Koundé ne serait pas chaud pour Tottenham…

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano dans son live Twitch de ce mercredi, Jules Koundé pourrait tous simplement décider de ne pas rejoindre Tottenham. Concrètement, s’il serait vrai que le club londonien est en pole position actuellement, il n’y aurait aucun optimisme dans le dossier, ni d’accord avec le joueur, ni même quoi que ce soit d’avancé. En fait, ce ne serait pas qu’une question de sous pour Jules Koundé dans la mesure où il souhaiterait absolument disputer la Ligue des champions, chose qui n’est pas le cas de Tottenham. Ainsi, en l’état, le Real Madrid peut garder espoir dans ce feuilleton.