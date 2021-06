Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour le départ de cet indésirable !

Publié le 28 juin 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors qu’il était venu au Real Madrid comme un énorme talent, Luka Jovic n’a pas réussi à confirmer à Madrid, et pourrait dès cet été quitter la Casa Blanca. En effet, le Milan AC déjà intéressé par Brahim Diaz pourrait faire d’une pierre deux coups.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid, Luka Jovic ne s’est pas imposé dans l’effectif madrilène et restera comme une déception pour les supporters du Real Madrid. Même avec l’arrivée d’un nouveau coach, l’attaquant serbe ne devrait pas rentrer dans les plans de Carlo Ancelotti et un départ semble inévitable. Le Real Madrid et Florentino Pérez travaillent beaucoup pour reconstruire l’effectif madrilène, et se débarrasser des indésirables du club. Si Luka Jovic peut rentrer dans cette catégorie, d’autres cas de joueurs devraient passer avant lui. Cependant, Florentino Pérez pourrait recevoir l’aide d’un club italien, qui se serait déjà renseigné pour Luka Jovic.

Les bonnes relations entre les Merengue et les Rossoneri pourraient aider