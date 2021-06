Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie trouvée pour cet indésirable d'Ancelotti ?

Publié le 20 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

Arrivé en 2019, Luka Jovic ne s’est jamais imposé au Real Madrid. Prêté six mois à Frankfort en janvier dernier, l’attaquant serbe pourrait bien voir son ancien club tenter de le récupérer définitivement.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Frankfort, Luka Jovic n’a pas confirmé les attentes placées en lui et a très peu joué avec le Real Madrid. Un transfert raté donc pour Florentino Pérez et sa direction, qui espèrent trouver un club qui pourrait acheter le Serbe. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid, Luka Jovic pourrait ainsi se relancer dans une nouvelle écurie en Europe. Si l’AC Milan serait déjà venu aux nouvelles pour l’attaquant serbe, c’est l'Eintracht Francfort qui serait intéressé pour récupérer le joueur de 23 ans. Prêté lors des six derniers mois de la saison au club allemand, Luka Jovic pourrait revenir définitivement là où il avait brillé, à une seule condition.

L'Eintracht Francfort intéressé à une condition