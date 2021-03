Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si Zinedine Zidane changeait les plans de Florentino Pérez ?

Publié le 18 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Son départ en fin de saison semblait jusqu’ici inéluctable. Néanmoins, selon Fabrizio Romano, Zinedine Zidane pourrait finalement honorer son contrat jusqu’au bout au Real Madrid.

En marge du prochain mercato estival, Florentino Pérez préparerait ses opérations à mener à bien. Kylian Mbappé, David Alaba ou encore les prolongations de contrat de Sergio Ramos et de Luka Modric, le président du Real Madrid a du pain sur la planche. Et bien que Zinedine Zidane dispose d’un bail n’expirant qu’en juin 2022, le président Pérez pourrait bien être contraint de lui trouver un successeur. Le journaliste Frédéric Hermel révélait dernièrement que Zidane saurait qu’il partirait à la fin de la saison, obligeant Florentino Pérez à nommer un nouvel entraîneur. Julian Nagelsmann ou encore Massimiliano Allegri seraient des options.

« La situation autour de Zidane est en train de changer »