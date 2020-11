Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, Zidane aurait tranché !

Publié le 25 novembre 2020 à 21h00 par B.C.

Désireux de renforcer l’effectif du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait être contraint de faire un choix entre deux de ses priorités l’été prochain : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et au sein du club, il y aurait peu de doutes concernant cette décision.

Cet été, Florentino Pérez a pris une décision de taille en pleine crise du coronavirus. Alors que le Real Madrid était habitué à animer le marché des transferts, aucun renfort n’est venu renforcer l’effectif de Zinedine Zidane. À l'inverse, plusieurs joueurs sont partis afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale, à l’instar de Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Sergio Reguilon. Un sacrifice permettant aux Merengue d’espérer de grosses opérations en vue de l’été 2021, même si la crise du Covid-19 reste d’actualité, ce qui pourrait obliger l’écurie espagnole à faire des choix.

Mbappé reste la priorité