Mercato - Real Madrid : Zidane va doucher les espoirs du PSG...

Publié le 4 avril 2020 à 15h00 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec la Juventus et Chelsea pour Achraf Hakimi. Pour repousser les avances de ces prétendants, le Real Madrid aurait prolongé d'une année le contrat de sa pépite.

Zinedine Zidane aurait pris les choses en main pour Achraf Hakimi. Prêté au Borussia Dortmund, le latéral marocain réalise une grande saison. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, mais également au PSG, à la Juventus et à Chelsea. Zinedine Zidane voudrait donner sa chance à Achraf Hakimi la saison prochaine, tandis que Leonardo, Maurizio Sarri et Frank Lampard voudraient l'arracher au club merengue. Et pour refroidir les ardeurs de ces prétendants, la Maison-Blanche serait déjà passée à l'action.

Achraf Hakimi aurait prolongé avec le Real Madrid