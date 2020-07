Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane envoie un message clair à James Rodriguez !

Publié le 12 juillet 2020 à 21h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis de nombreuses semaines, l’international colombien serait toujours dans les plans de Zidane, et ce malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

James Rodriguez ne sait plus sur quel pied danser. Avec seulement 728 petites minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid, l’international colombien a tout d’un indésirable. Peu appelé en sortie de banc, le milieu offensif des Merengue ne semble toujours pas en odeur de sainteté dans la capitale, et Carlo Ancelotti serait dans la course afin de le faire signer cet été à Everton. Cependant, Zinedine Zidane a pris tout le monde de court !

« Je compte sur tous les joueurs que j’ai »