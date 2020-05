Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux stars de Zidane sur le départ ?

Publié le 23 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Avec 38 joueurs sous contrat au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait être contraint de vendre avant d’imaginer tout recrutement. Et deux de ses stars pourraient bien quitter les Merengues…

Le constat est simple : le Real Madrid possède un groupe trop important. Avec 38 joueurs sous contrat dans l’effectif (en comptant les joueurs prêtés), il y a déjà embouteillage, et Zidane va devoir faire des choix concernant les joueurs à conserver, ou non. Ainsi, des joueurs indésirables comme James Rodriguez ou encore Gareth Bale, sur qui Zidane ne compte plus, pourraient quitter le navire. Mais il y a aussi les cas Luka Modric et Marcelo qui interrogent…

Modric et Marcelo bientôt partis ?