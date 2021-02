Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un entraîneur ouvre la porte pour la succession de Zidane !

Publié le 16 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Julian Nagelsmann a avoué qu'il avait bel et bien été en contact avec le Real Madrid, et s'est expliqué sur les raisons qui l'ont poussé à refuser les avances du club madrilène.

La situation de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid présente beaucoup d'incertitudes à compter de la saison prochaine. Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca , a déjà pensé à plusieurs noms pour succéder à ZZ , lui-même courtisé par Noël Le Graët pour un potentiel poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Après le premier passage de Zinédine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid, Julian Nagelsmann faisait partie des candidats évoqués pour reprendre en main les Merengue . Le technicien allemand est revenu sur l'intérêt du club madrilène pour le média anglais BBC .

« S'ils m'appellent à l'avenir, la décision sera peut-être différente »