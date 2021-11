Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo veut chiper une star d'Ancelotti !

Publié le 7 novembre 2021 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour s'engager en faveur de Manchester United. Alors que les Red Devils auraient besoin d'un milieu de terrain de classe mondiale, CR7 aimerait voir Toni Kroos le rejoindre en terres mancuniennes.

Pas du tout satisfait des performances de la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de fuir Turin. Et pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, CR7 a opté pour un retour aux sources du côté de Manchester United. Alors qu'ils réalisent des performances en dents de scie, les Red Devils pourraient tenter de retrouver les sommets en recrutant en 2022. Sachant que Raphaël Varane et Jadon Sancho ont rejoint les rangs mancuniens cet été, le club emmené par Ole Gunnar Solskjaer aurait besoin d'un milieu de terrain. Et Cristiano Ronaldo connait l'homme qu'il faut à Manchester United.

Cristiano Ronaldo veut Toni Kroos à Manchester United