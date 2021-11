Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer un gros coup de balai au Real Madrid !

Publié le 7 novembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 7 novembre 2021 à 18h32

Alors que des grands noms tels que Kylian Mbappé et Paul Pogba pourraient débarquer au Real Madrid l’été prochain, le club merengue prévoirait de poursuivre son opération dégraissage afin de faire de la place aux potentielles recrues estivales.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid compterait frapper très fort. En premier lieu, la tant attendue arrivée de Kylian Mbappé, qui pourrait être libre de tout contrat si le PSG ne parvenait pas à le prolonger, donnerait le ton pour un mercato démentiel. En effet, les décideurs de la Casa Blanca aimeraient également s’attacher les services d’Erling Braut Haaland en s’alignant sur les 75M€ de sa clause libératoire incluse dans son contrat et effective en 2022. Mais ce ne serait pas tout. Se trouvant dans une situation contractuelle similaire à celle de son compatriote français Kylian Mbappé, Paul Pogba serait lui aussi susceptible de quitter Manchester United afin d’arborer la tunique blanche des Merengue. Et pour réaliser cette triple opération, le Real Madrid a déjà dégraissé son effectif lors des dernières sessions de transfert en témoignant notamment des départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane à l’intersaison. Et il se pourrait que cette opération se poursuive les mots à venir.

Bale, Hazard, Vasquez ouvriraient la marche…

D’après les informations d’ AS, le Real Madrid pourrait dans un premier temps alléger sa masse salariale grâce au départ d’un poids lourds en la personne de Gareth Bale. En fin de contrat en juin prochain, Bale ne devrait pas témoigner d’une proposition de prolongation de la part du président Florentino Pérez qui aurait la ferme intention de tourner la page avec l’international gallois. Il en serait de même pour Eden Hazard. Bien que l’international belge ait fait savoir au début de la saison à HLN qu’il comptait effectuer une saison pleine avec le Real Madrid, une blessure contractée lors de la dernière trêve internationale en octobre et le fait que l’entraîneur Carlo Ancelotti ne fasse pas de lui un titulaire indiscutable lorsqu’il est disponible l’empêcheraient d’avoir un avenir radieux au Real Madrid. D’ailleurs, ABC a dernièrement dévoilé la position de l’ailier du club merengue sur la question : il serait prêt à aller voir ailleurs pour bénéficier d’un temps de jeu plus régulier. En outre, le Corriere dello Sport a révélé ces derniers jours que Carlo Ancelotti ne serait pas non plus fermé à l’idée de voir Lucas Vazquez plier bagage. Mais là ne résideraient les potentiels partants.

…pour Marco Asensio ?