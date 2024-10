Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour Vinicius Jr ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand favori pour remporter le Ballon d’Or ce lundi 28 octobre, Vinicius Jr est impressionnant sous le maillot du Real Madrid. Mais voilà que l’avenir du Brésilien pourrait s’écrire loin de la Casa Blanca. C’est une idée émise par Daniel Riolo, qui voit possiblement Vinicius Jr quitter le Real Madrid notamment suite à l’arrivée de Kylian Mbappé.

Cet été, le Real Madrid s’est offert Kylian Mbappé. Avec cette arrivée du Real Madrid, des questions ont alors immédiatement été posées sur l’association avec Vinicius Jr. Pour le moment, aucun problème n’est à noter. Mais cela sera-t-il encore le cas d’ici quelques mois ? Et si Vinicius Jr faisait finalement ses valises à terme ?

Real Madrid : Un crack à 100M€ va rejoindre Mbappé ? https://t.co/NDbs6ISBkP pic.twitter.com/gyJNfwsvaD — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Vinicius Jr va quitter le Real Madrid ?

Pour L’After Foot, Daniel Riolo a évoqué la possibilité que Vinicius Jr quitte le Real Madrid à l’avenir. « On le disait dès la fin de saison dernière, soit Vinicius fait sa dernière saison et va voir ailleurs après car il aura fait son temps et laisse la place, soit il part pas, et ça va être une galère et ils ne seront jamais épanouis », a-t-il balancé.

« Je veux être ici pour toujours »

Quelle sera alors la décision de Vinicius Jr ? Les derniers propos du Brésilien ne laissaient toutefois pas entendre la possibilité d’un départ du Real Madrid : « Je veux être ici pour toujours. Faire beaucoup de choses pour ce club qui m’a tout donné ».