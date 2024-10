Mbappé - Real Madrid : La réaction du vestiaire dévoilée après son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va vivre son premier Clasico. Ce samedi soir, le joueur français sera très attendu face au FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu. Dans cette tâche, l'international tricolore de 25 ans peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, qui l'ont accueilli les bras ouverts durant le dernier mercato estival.

Buteur samedi dernier face au Celta Vigo samedi dernier, Kylian Mbappé va tenter d’enchaîner au milieu des critiques et des accusations. Et pour inscrire son nom dans la légende, il n’y a pas de meilleur chemin que celui d’inscrire un but face au FC Barcelone, lors du fameux Classique.

« Il s'adapte bien »

Comme indiqué par José Antonio Camacho, tous les signaux sont au vert pour Mbappé avant d’affronter son concurrent. « Je pense qu'il a été très bien accepté par le vestiaire et c'est important. Il s'adapte bien » a déclaré la légende de la Casa Blanca à Bernabeu Digital.

A l’aise dans le vestiaire, Mbappé va devoir se rapprocher de ses coéquipiers sur le terrain. « Il est arrivé au Real Madrid et il est logique qu'il doive s'adapter un peu plus. Il ne faut pas oublier que les équipes qui jouent contre Madrid sont excessivement fermées et qu'il a besoin d'un peu plus d'espace. Je pense qu'il obtient de bons résultats, mais il ne joue pas tout seul. Vinicius a également de bons chiffres et Mbappé doit partager le terrain avec des joueurs importants » a-t-il lâché.