Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti a fixé un gros ultimatum !

Publié le 22 novembre 2021 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Isco serait déjà conscient qu'il ne sera pas prolongé par le Real Madrid. Ainsi, le milieu offensif espagnol se laisserait un mois pour décider s'il partira en janvier ou en juillet. Mais pour le moment, il ne disposerait d'aucune offre.

Lors de l'été 2013, le Real Madrid a déboursé environ 30M€ pour arracher Isco à Malaga. Et après 8 saisons et demie, le milieu offensif espagnol serait condamné à quitter la Maison-Blanche en 2022. En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Isco ne serait pas du tout parti pour prolonger avec le club merengue. Dans cette optique, il devrait bientôt décider s'il prendra le large en janvier ou en juillet.

Isco va prendre sa décision d'ici un mois