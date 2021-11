Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour cette star d'Ancelotti, c'est déjà terminé !

Publié le 22 novembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Isco serait condamné à quitter le Real Madrid. Alors qu'un point de non-retour aurait été atteint ce dimanche, le milieu offensif espagnol pourrait atterrir au Milan AC ou à la Juventus en 2022.

Arrivé de Malaga à l'été 2013, Isco ne devrait plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le milieu offensif espagnol va quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'un renouvellement de contrat ne serait pas du tout à l'ordre du jour, Isco serait déjà condamné à faire ses valises l'année prochaine. D'autant qu'un incident a eu lieu ce dimanche entre le joueur et son coach Carlo Ancelotti ce dimanche.

Un incident précipite le départ d'Isco