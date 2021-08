Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse révélation sur le départ de Raphaël Varane !

Publié le 5 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Après dix ans au Real Madrid, Raphaël Varane a plié bagage vers Manchester United. Un départ inattendu vu de l’extérieur, alors qu’en réalité, le Français aurait déjà refusé de prolonger un an plus tôt.

Si le mercato du Real Madrid s’annonçait renversant, personne ne s’attendait aux départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, les deux défenseurs centraux de la Maison Blanche depuis dix ans. Arrivé à Madrid en 2011, Varane va donc découvrir la Premier League, lui qui s’est engagé avec Manchester United. Un départ qui semble avoir été accepté assez facilement par le Real. Pourtant, Raphaël Varane s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Mais Florentino Pérez n’avait guère d’autre choix que de vendre le Français…

« Cela faisait déjà un an qu’il ne voulait pas renouveler »