Mercato - Real Madrid : Cette recrue de Zidane livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 4 février 2020 à 7h30 par B.C.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Luka Jovic a dévoilé les coulisses de son arrivée dans la capitale espagnole.

Après une saison spectaculaire du côté de l’Eintracht Francfort (17 buts, 6 passes décisives en Bundesliga), Luka Jovic suscitait les convoitises de l’Europe entière. Finalement, l’international serbe a pris la direction du Real Madrid contre un chèque de 60M€. Depuis, l’attaquant de 22 ans éprouve quelques difficultés à s’illustrer sous les ordres de Zinedine Zidane, mais il ne semble avoir aucun regret sur un choix logique à ses yeux.

« Bien sûr, j’ai dit oui et je ne pense pas avoir fait une erreur »