Mercato - LOSC : Galtier fait une révélation sur l’arrivée de Nicolas Gaitan !

Publié le 4 février 2020 à 7h00 par A.D.

Dans les derniers instants du mercato hivernal, le LOSC a enregistré la signature de Nicolas Gaitan. Christophe Galtier, le coach lillois, a justifié l’arrivée de l’Argentin.

Nicolas Gaitan a été recruté pour pallier la blessure de Yusuf Yazici. C’est en tous les cas ce qu’a expliqué Christophe Galtier. En fin de mercato hivernal, le LOSC s’est attaché les services de Nicolas Gaitan. Comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé en exclusivité, l’international argentin s’est engagé pour les six prochains mois avec les Dogues . Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier s’est prononcé sur le recrutement de Nicolas Gaitan.

«Sans la blessure de Yusuf, Nico ne serait pas venu»