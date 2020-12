Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ancienne piste de l'OM ciblée par Zidane ?

Publié le 2 décembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid devrait lancer des assauts pour acquérir Kylian Mbappé ou Erling Haaland l'été prochain, la Maison Blanche pourrait préparer une opération low cost dès cet hiver en attaquant.

Les mercatos ne devraient pas se suivre et se ressembler pour le Real Madrid. Après s'être concentrés sur un dégraissage important en lâchant des joueurs d'envergure, les Merengue devraient investir massivement l'été prochain. Et les pistes des champions d'Espagne font saliver. La Maison Blanche aurait placé Eduardo Camavinga et Paul Pogba sur ses tablettes pour renforcer son entrejeu. Mais la priorité pourrait être l'arrivée d'un attaquant. Ainsi Kylian Mbappé et Erling Haaland feraient office de recrues parfaites. Toutefois, ces deux joueurs ne seront pas donnés et le Real Madrid pourrait se tourner vers une autre piste moins onéreuse.

Darwin Núñez dans les plans du Real Madrid