Mercato - Real Madrid : Cette annonce sur l’avenir de ce crack ciblé par Zidane !

Publié le 12 juin 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que Ferran Torres est annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis maintenant plusieurs mois, l’entraîneur du FC Valence a expliqué en conférence de presse qu’il ne perdait pas espoir de voir son jeune ailier droit rester au sein du club Ché la saison prochaine.

À seulement 20 ans, Ferran Torres fait partie des plus grandes promesses du football espagnol. L’ailier droit formé au FC Valence s’est imposé au sein de son club formateur en réalisant de grandes performances ces derniers mois, chose qui a logiquement éveillé l’intérêt de nombreux grands clubs européens désireux de l’attirer dans leurs rangs cet été. La conjoncture pourrait être favorable à ces clubs tels que le Real Madrid ou le Borussia Dortmund dans la mesure où le contrat du natif de Foios expirera en juin 2021 et qu’il ne l’a toujours pas prolongé pour l’heure. De son côté, le FC Valence ferait son possible pour réussir à le conserver, mais les dirigeants des Blanquinegros auraient vu Ferran Torres ne même pas répondre à leur dernière offre pour qu’il renouvelle son bail. La situation pourrait donc devenir des plus délicates pour le FC Valence alors que Zinedine Zidane souhaiterait vivement l’attirer au Real Madrid et que le joueur s'y verrait bien. Pour autant, les pensionnaires du stade Mestalla ne perdent toujours pas l’espoir de parvenir à retenir leur pépite, comme l’a signifié l’entraîneur de l’équipe espagnole Albert Celades en conférence de presse

« Nous aimerions tous qu'il reste »