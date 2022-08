ette clause qui pourrait débloquer ce transfert XXL d'Ancelotti

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que Carlo Ancelotti aurait des vues sur le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz, le Napoli travaillerait actuellement pour son renouveler son contrat. Cependant, l’Espagnol souhaiterait retourner, à terme, dans son pays natal, et aurait fixé une condition XXL qui pourrait bien faire les affaires du Real Madrid…

Le Real Madrid n’en finit pas avec son mercato. Après avoir recruté Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, les Merengue sont toujours à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer leur entre-jeu. Avec la retraite approchante de Luka Modric et la fin de contrat de Toni Kroos dans un an, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur Fabian Ruiz. Et le milieu de terrain aurait fixé une très grosse condition concernant son avenir…

Naples veut le prolonger…

Comme annoncé par Il Mattino , le Napoli souhaiterait avancer dans le dossier du milieu de terrain. En effet, le club italien voudrait prolonger Fabian Ruiz, lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain. Des discussions auraient été ouvertes entre le milieu de terrain et son club pour discuter d’un renouvellement de bail, qui serait actuellement possible. Néanmoins, Fabian Ruiz rêverait de retourner en Espagne, après sa première expérience réussie au Real Betis. Et une clause surprenante pourrait être inclue dans le deal, pour le plus grand bonheur du Real Madrid…

30M€ pour un club espagnol ?

En effet, le quotidien napolitain affirme que Fabian Ruiz souhaiterait inclure une clause de libération à hauteur de 30M€ dans son contrat. Cette clause ne serait cependant activable que par un club espagnol. Carlo Ancelotti pourrait donc en profiter pour aller chercher ce joueur, qu’il apprécie beaucoup depuis son passage à Naples. Le Real Madrid devrait donc se positionner dans ce dossier, tout en sachant que l’avenir de Toni Kroos au sein du club est encore flou...