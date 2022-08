Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Le transfert d'une star provoqué par Tchouaméni

Publié le 2 août 2022 à 18h00 par La rédaction mis à jour le 2 août 2022 à 18h02

Arrivé au Real Madrid il y a de huit ans, Toni Kroos ne fait plus réellement l’unanimité au sein du vestiaire madrilène. En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain allemand atteindra alors ses 33 ans. Avec les dernières recrues des Merengue, la question de son avenir au sein du club de la capitale espagnole commencerait de plus en plus à se poser…

Et si l’histoire d’amour entre Toni Kroos et le Real Madrid se terminait ? Débarqué il y a huit ans en provenance du Bayern Munich, le milieu de terrain allemand a fait le bonheur de son équipe pendant de nombreuses années. Maestro dans l’entre-jeu, il formait un très bon trio sur le terrain avec Casemiro, positionné un cran plus bas, et Luka Modric. Cependant, les derniers recrutements des Merengue auraient poussé l’Allemand à réfléchir à sa situation.

Camavinga et Tchouaméni, les recrutements de trop ?

En effet, comme annoncé par le quotidien madrilène AS , l’avenir de Toni Kroos serait actuellement en suspens du côté du Real Madrid. En effet, ce dernier a d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait le club lorsqu’il sentira qu’il n’est plus indispensable. Or, avec les récents recrutements d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, ainsi que l’éclosion au plus haut niveau de Federico Valverde, le milieu de terrain allemand pourrait peu à peu perdre du temps de jeu. La saison dernière déjà, une blessure avait freiné sa saison. Il avait été tenu éloigné des terrains en raison d’une pubalgie.

Une prolongation en stand-by

Cependant, la décision ne devrait pas se jouer tout de suite pour Toni Kroos. En effet, d’après les informations de la Cadena SER , le milieu de terrain allemand souhaiterait attendre avant de prendre une décision concernant une potentielle prolongation de contrat chez les Merengue . Actuellement lié au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2023, le milieu de terrain devrait donc attendre quelques mois avant de se prononcer. Le début de saison devrait notamment être déterminant, d’autant que désormais, Toni Kroos est en retraite internationale. Il ne disputera donc pas la Coupe du Monde au Qatar dans quelques mois, et pourrait profiter de ce laps de temps pour se reposer en cas de pépins physiques…

Une retraite au Real Madrid ?