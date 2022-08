Foot - Mercato - OM

Ce transfert de Longoria plombé par un attaquant du Real Madrid ?

Publié le 3 août 2022 à 21h00 par La rédaction

Avec l’arrivée de Luis Suarez, la présence d’Arkadiusz Milik et la signature imminente d’un nouveau buteur, l’avenir de Cédric Bakambu semble plus que flou du côté de l’OM. Ce dernier est notamment annoncé sur le départ ces derniers jours, et une piste semble se confirmer pour lui…

Et si Cédric Bakambu quittait l’OM cet été ? Avec le recrutement de Luis Suarez, la conservation d’Arkadiusz Milik et les différentes pistes offensives évoquées ces derniers jours, l’avenir de l’attaquant congolais semble plus que jamais remis en cause dans la cité phocéenne. Tout comme Bamba Dieng, l’attaquant pourrait être placé sur la liste des transferts. Et une piste semble se confirmer…

Le transfert de Bakambu facilité par la relation entre Longoria et Vigo

En effet, d’après le média espagnol La Voz de Galicia, Cédric Bakambu serait bel et bien dans le viseur du Celta Vigo. Le club galicien souhaiterait en effet faire revenir le buteur congolais, qui était déjà passé avec succès par Villarreal entre 2015 et 2018. Le buteur de l’OM pourrait donc bel et bien retrouver l’Espagne, après être arrivé seulement cet hiver à Marseille.

Mariano Diaz également dans le viseur du Celta ?

Par ailleurs, le média ibérique annonce que les bonnes relations entre le Celta Vigo et l’OM seraient à prendre en compte dans cette affaire. En effet, avec le transfert de Ruben Blanco dans la cité phocéenne, Pablo Longoria entretiendrait de très bonnes relations avec son homologue espagnol, ce qui pourrait faciliter les négociations dans ce transfert. Cependant, d’autres pistes offensives sont également dans les tuyaux du côté du Celta, comme Mariano Diaz (Real Madrid) ou Roger Marti (Levante). Affaire à suivre…