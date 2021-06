Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet international français revient sur son choix de snober Perez !

Publié le 26 juin 2021 à 7h00 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs européens à l'instar du Real Madrid, Dayot Upamecano a décidé de s'engager avec le Bayern Munich. L'international français est revenu sur son choix.

Dayot Upamecano ne portera plus le maillot du RB Leipzig. En février dernier, le Bayern Munich annonçait l’arrivée du défenseur central, âgé seulement de 22 ans. L'international français était courtisé par les plus grandes équipes européennes à l’instar de Manchester United, de Liverpool ou encore du Real Madrid, qui avait pensé à lui avant de mettre la main sur David Alaba. Mais ce vendredi, Upamecano est revenu sur son choix.

« Je suis très heureux du choix que j'ai fait »