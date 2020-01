Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba ne fait pas l'unanimité à Madrid...

Publié le 10 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Passé par le Real Madrid dans les années 90 et 2000, Steve McManaman estime que le profil de Paul Pogba ne convient pas aux Madrilènes, tout en militant pour l’arrivée de Christian Eriksen (Tottenham).

Le Real Madrid disposerait d'un plan pour accueillir Paul Pogba. Président merengue , Florentino Pérez désirerait se servir d'un ou plusieurs membres du vestiaire afin de servir de monnaie d'échange. Toni Kroos, Isco, Luka Modric ou Gareth Bale pourraient donc rejoindre Manchester United pour faciliter l'arrivée de l'international tricolore. Mais Steve McManaman ne le voit pas du tout du même œil. L'ex-milieu de terrain du Real (1999-2003) écarte un transfert de Pogba, mais pas de Christian Eriksen, libre en juin prochain, et également dans les petits papiers du PSG.

« Faire signer Pogba n’est pas une nécessite pour Pogba, Eriksen, par contre… »