Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est loin d’être gagné pour les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo

Publié le 6 avril 2020

De plus en plus, il est question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Toutefois, Zinedine Zidane serait encore loin de retrouver le Portugais, aujourd’hui à la Juventus.

Retour à l’envoyeur pour Cristiano Ronaldo ? Parti du Real Madrid en 2018 pour rejoindre la Juventus, le Portugais pourrait bien retrouver la Casa Blanca. C’est en tout cas ce qui se dit de plus en plus. Selon les rumeurs, la porte d’un retour pourrait s’ouvrir pour le quintuple Ballon d’Or. Le duo Zidane-Cristiano Ronaldo pourrait alors se reformer au Real Madrid, mais la Juventus n’entendrait pas faciliter cette opération selon les informations du Corriere dello Sport .

Un dossier compliqué !

Ce dimanche, la presse transalpine a fait certaines confidences sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, répondant à un possible départ du joueur de la Juventus dans les semaines à venir. Un scénario tout à fait possible, mais il serait loin de devenir une réalité. En effet, la Vieille Dame n’aurait pas l’intention de lâcher l’international portugais. De plus, du côté du Real Madrid, l’effort financier à réaliser pour boucler cette opération pourrait être un gros frein à cette opération.