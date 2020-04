Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rien n’est encore fait pour cette recrue à 55M€

Publié le 6 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Il y a quelques semaines, il était question d’un accord entre le Real Madrid et Donny Van de Beek pour un transfert à 55M€. Le Néerlandais a toutefois tenu à livrer sa vérité.

Cette fois sera-t-elle la bonne pour Donny Van de Beek ? Lié au Real Madrid l’été dernier ainsi que cet hiver, le Néerlandais n’a finalement jamais quitté l’Ajax Amsterdam. Toutefois, cet été, l’heure du départ pourrait bien sonner et les Merengue seraient toujours à l’affût. D’ailleurs, le dossier serait presque réglé. Dernièrement, il avait ainsi été question d’un accord entre les parties, portant sur un transfert à 55M€. Mais à en croire Van de Beek, rien ne serait acté pour son avenir.

« Je n’ai encore donné mon accord à personne »