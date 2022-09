Foot - Mercato - Real Madrid

Real : C’est confirmé, Florentino Pérez prépare un transfert XXL

Publié le 22 septembre 2022 à 20h45 par Bernard Colas

À seulement 19 ans, Jude Bellingham affole déjà le marché des transferts et devrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. Plusieurs mastodontes européens ont déjà coché le nom de l’international anglais, à l’instar du Real Madrid, sous le charme de ses prestations avec le Borussia Dortmund.

Arrivé à l’été 2020, Jude Bellingham ne s’est pas trompé en choisissant le Borussia Dortmund pour la suite de sa carrière. À 19 ans, le milieu de terrain impressionne sous le maillot jaune et ses prestations ne sont pas passées inaperçues sur le Vieux Continent, où plusieurs cadors européens sont à l’affût.

Jude Bellingham plaît au Real Madrid

C’est notamment le cas du Real Madrid. Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, Florentino Pérez pourrait mettre la main sur une autre pépite dans l’entrejeu avec Jude Bellingham. Un intérêt déjà évoqué par plusieurs médias, à l’instar de The Athletic . « L'été prochain, il lui restera deux ans de contrat et il semble que c'est à ce moment-là qu'une guerre d'enchères gigantesque commencera pour ses services », a notamment indiqué le journaliste Jay Harris pour Sky Sports .

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez reçoit un message fort du vestiaire https://t.co/HRJTBOIQbm pic.twitter.com/OtRBIx3U9K — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Manchester United, Chelsea et Liverpool également intéressés

Une guerre des enchères à laquelle pourrait donc participer le Real Madrid, qui semble disposer des ressources financières nécessaires pour vaincre la concurrence. Plusieurs cadors de Premier League seraient également positionnés, à l’instar de Manchester United, Chelsea et Liverpool.