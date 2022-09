Foot - Mercato - Real Madrid

Ancelotti reçoit une réponse claire pour le transfert de ce crack

Publié le 22 septembre 2022 à 00h30 par Jules Kutos-Bertin

Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Jude Bellingham a la cote sur le marché des transferts. Le Real Madrid le suit attentivement, tout comme Liverpool et au moins six autres clubs qui seraient prêts à dégainer une offre. En attendant, l’international anglais n’a toujours pas tranché pour son avenir, lui qui ne dit pas non à un futur à Dortmund.

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, au tour de Jude Bellingham ? A seulement 19 ans, l’international anglais rayonne avec le Borussia Dortmund et a tapé dans l’œil des dirigeants du Real Madrid. Après le départ de Casemiro, le club madrilène souhaite anticiper l’avenir vu l’âge de Toni Kroos et Luka Modric. Même si le prix de Jude Bellingham a été fixé à 150M€, le Real Madrid ne devrait pas avoir peur de sortir le chéquier, en témoigne l’opération de Tchouaméni l’été dernier.

Jude Bellingham n’a pas encore tranché

En attendant, le transfert est loin d’être bouclé. D’après les informations de 90min , Jude Belllingham n’aurait toujours pas fait son choix et il ne devrait pas y avoir du nouveau d’ici la Coupe du Monde. Le milieu anglais veut se concentrer sur sa saison avec le Borussia Dortmund et le Mondial qu’il jouera, sauf surprise, avec l’Angleterre. Des discussions devraient avoir lieu après la Coupe du Monde, sachant que rester à Dortmund est une possibilité. Bellingham s’y sent bien et sa famille aussi, il n’est donc pas pressé de partir.

Welcome to the 💯 club @BellinghamJude 👋We take a look the @BVB career, so far, of a player with the world at his feet! 🌍 👣#Bundesliga https://t.co/f0d1vvLaUo — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 21, 2022

Le Real Madrid n’est pas seul