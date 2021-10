Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La vérité est révélée sur cet échec estival de Florentino Pérez !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h00 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a cherché à se débarrasser de quelques indésirables comme Mariano Diaz. Mais l'ancien de l'OL aurait bloqué son départ, malgré plusieurs offres reçues.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté tant bien que mal de se débarrasser de ses indésirables. Si les Merengue ont pu compter sur les départs d’Alvaro Odriozola, de Brahim Diaz et de Takefusa Kubo en prêt puis de Martin Ødegaard vers Arsenal pour 35M€, le club madrilène aurait voulu voir d’autres joueurs quitter le navire. Dans cette liste, on peut retrouver Mariano Diaz. Barré par la concurrence de Karim Benzema et de Luka Jovic à son poste, l’attaquant de 28 ans ne peut aspirer qu’à très peu de temps de jeu cette saison. Durant l'été, le Real Madrid aurait donc voulu s’en séparer pour alléger sa masse salariale, Mariano Diaz possédant un salaire de 3,6M€ annuels et étant sous contrat jusqu’en juin 2023. Néanmoins, cette option n’aurait pas été du goût du principal intéressé.

Mariano Diaz ne voulait pas quitter le Real Madrid