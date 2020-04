Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce signe fort sur la situation de Zidane à Madrid…

Publié le 7 avril 2020 à 2h50 par La rédaction

AS fait le point sur le dossier Pogba dans son édition du jour. Un élément précis apporte un signal fort sur l’avenir de Zidane au Real. Analyse.

Le quotidien sportif espagnol AS livre dans son édition du jour un élément très révélateur au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. En effet, selon le média espagnol, Mino Raiola, l’agent de Pogba, souhaiterait absolument envoyer un des grands joueurs de son écurie au Real Madrid, afin de consolider son lien avec le club merengue, mise à mal par sa relation glaciale avec Florentino Pérez. Paul Pogba ardemment désiré par Zidane, est le premier sur la liste.

Les anticipations de Raiola…