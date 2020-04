Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une victime de taille à cause d’Odegaard ? La réponse !

Publié le 18 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Cet été, Martin Odegaard pourrait faire son retour au Real Madrid. De quoi mettre en danger Isco ? Pas sûr...

Arrivé en juin 2013 en provenance de Malaga, Isco a connu des hauts et des bas au Real Madrid. Le milieu espagnol bourré de talents n’a pas toujours eu sa place de titulaire indiscutable dans le onze de la Casa Blanca . À 27 ans, Isco compte tout de même 300 apparitions sous les couleurs du club merengue. Lui qui verra son contrat prendre fin l’été 2022 pourrait avoir beaucoup de concurrence l’année prochaine avec le possible retour de Martin Odegaard, en grande forme cette saison. Un départ est-il alors envisagé ? Zinédine Zidane aurait fait son choix.

Vers une prolongation pour Isco ?