Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand nom du Real envoie un message fort à Zidane !

Publié le 6 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Évoluant au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos a la ferme intention de raccrocher les crampons à la Casa Blanca à la fin de son contrat en 2023 ou après une ultime prolongation avec le club merengue.

Révélé au Bayern Munich au début des années 2010 après un prêt réussi au Bayer Leverkusen, Toni Kroos s’est engagé à l’été 2014 en faveur du Real Madrid dans la foulée de la consécration de la Mannschaft au Brésil lors de la Coupe du monde. Élément incontournable de l’effectif de Zinedine Zidane à la Casa Blanca , Kroos dispose d’un contrat allant jusqu’en juin 2023. Se sentant très bien à Madrid, Toni Kroos a fait part de sa volonté d’honorer son engagement jusqu’à son terme, voire plus…

« J'aurai alors 33 ans et j'aurai toutes les options : rester ici, faire autre chose ou finir ma carrière »