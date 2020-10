Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce départ se préciserait pour Zidane !

Publié le 31 octobre 2020 à 1h30 par A.D.

Prêté au Milan AC jusqu'à la fin de saison, Brahim Diaz aurait déjà convaincu les Rossoneri de le conserver. Totalement sous le charme de la pépite de 21 ans, la direction lombarde s'activerait pour trouver un terrain d'entente avec le Real Madrid et conserver définitivement Brahim Diaz.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane pour cette saison, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC lors du dernier mercato estival. Arrivée chez les Rossoneri il y a seulement quelques mois, la pépite de 21 ans aurait déjà mis tout le monde d'accord. A tel point que le club lombard travaillerait déjà pour conserver Brahim Diaz à l'issue de son prêt.

Ça s'accélère pour Brahim Diaz