Mercato - Real Madrid : Cette pépite prévient Ancelotti pour son avenir !

Publié le 11 octobre 2021 à 1h45 par La rédaction

Cherchant à apporter de la jeunesse dans son effectif, le Real Madrid serait à l'affût de la moindre bonne affaire. Les Merengue suivraient donc la situation de Roko Simic de près. Le jeune croate s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir, affirmant être heureux dans son club actuellement.

Le Real Madrid chercherait à apporter de la jeunesse au sein de son effectif. Avec des Karim Benzema, Luka Modric ou encore Marcelo vieillissants, Florentino Pérez voudrait renouveler son effectif sur le long terme. Ainsi, le président madrilène aurait placé plusieurs noms sur sa liste. Si la grande priorité reste Kylian Mbappé, la direction des Merengue pourrait s’orienter vers des pistes moins cotées. Outre Noel López, Roko Simic serait également pisté par la Casa Blanca . Le jeune attaquant croate enchaîne les grandes prestations en deuxième division autrichienne avec le FC Liefering, où il est prêté par le RB Salzbourg (8 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues). Le joueur de 18 ans s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir, et malgré l’intérêt du prestigieux Real Madrid, il ne pense pas à un départ.

« Je me sens vraiment heureux ici à Salzbourg maintenant »