Mercato - Real Madrid : Grande décision d'un joueur d’Ancelotti pour son avenir

Lors de cette trêve internationale due à la Coupe du monde, le Real Madrid va pouvoir se pencher sur la situation contractuelle de certains de ses joueurs. C’est notamment le cas de Nacho, sous contrat jusqu’en juin 2024, et dont l’avenir chez la Casa Blanca est encore incertain. Mais le défenseur espagnol de 32 ans, malgré un temps de jeu réduit cette saison, aurait décidé de rester et souhaiterait désormais prolonger son contrat avec son club formateur.

Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Marco Asensio… De nombreux joueurs du Real Madrid arriveront à la fin de leur contrat en juin prochain. Si son bail court jusqu’en 2024, Nacho quant à lui se serait posé des questions sur son avenir. Il y a quelques semaines, la Cadena SER indiquait que le défenseur espagnol âgé de 32 ans n’était pas certain de vouloir continuer à évoluer au sein de son club formateur.

Nacho veut prolonger

En cause, son temps de jeu, qui s’est encore un peu plus réduit avec l’arrivée d’Antonio Rüdiger en provenance de Chelsea l’été dernier. Pour preuve, cette saison, au même stade, il a joué 600 minutes de moins que l’année passée. Alors qu’une prolongation était discutée, Nacho aurait arrêté les négociations le mois dernier. Mais d’après les informations de AS , il serait finalement déterminé à rester au Real Madrid et à renouveler son contrat.

De nombreux clubs intéressés