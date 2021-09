Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti s'attaque à une star de Jürgen Klopp !

Publié le 23 septembre 2021 à 23h00 par D.M.

A la recherche de renforts au poste de latéral droit, le Real Madrid suivrait la situation de Trent Alexander-Arnold, sous contrat jusqu'en 2025 avec Liverpool.

La priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival est déjà connue. Après avoir tenté de le recruter cet été, le club espagnol va revenir à la charge pour Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG. Mais Carlo Ancelotti pourrait également renforcer d’autres secteurs de jeu comme le milieu de terrain ou le poste de latéral droit. En effet, selon El Nacional, l’entraîneur du Real Madrid ne compterait pas sur Lucas Vazquez, qui a pourtant prolongé son contrat il y a quelques semaines.

Le Real Madrid observerait Alexander-Arnold