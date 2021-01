Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Varane, Marcelo… Pérez s’est fixé une grande priorité !

Publié le 18 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que bon nombre de joueurs du Real Madrid verront leur contrat expirer le 30 juin 2022, le club de la capitale espagnole se serait fixé une autre priorité à accomplir avant de prolonger ces éléments.

Les dossiers de prolongations s’accumulent du côté du Real Madrid ! Et pour cause, trois joueurs verront leur contrat expirer le 30 juin prochain, à savoir Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Modric. Si la tendance à un renouvellement serait favorable pour le troisième cité, ce ne serait pas le cas pour les deux premiers, et tout particulièrement pour le défenseur central espagnol. En effet, il est annoncé depuis plusieurs semaines que les positions entre le Real Madrid et Sergio Ramos seraient très éloignées, tandis que Lucas Vazquez aurait repoussé une première offre qui ne lui convenait pas. Seulement voilà, si ces trois joueurs sont des cas urgents pour la direction des Merengue , plusieurs autres éléments, et non des moindres, arriveront au terme de leur bail le 30 juin 2022 : Karim Benzema, Raphael Varane, Isco, Marcelo et Nacho Fernández. Ces dossiers ne sont pas encore une urgence absolue, mais ils le deviendront très rapidement puisqu’ils arriveront donc tous à un an du terme de leur bail au Real Madrid l’été prochain.

Les joueurs en fin de contrat en 2022 devront attendre pour leur avenir…

Cependant, pour l’heure, la priorité du club de la capitale espagnole ne serait pas de se pencher sur les prolongations - ou non - de ces cinq hommes. Effectivement, à en croire les informations dévoilées par AS ce lundi, la priorité numéro 1 du club présidé par Florentino Pérez serait d’équilibrer les comptes du Real Madrid, durement impactés par le passage de la pandémie de Covid-19. Celle-ci prive notamment la Casa Blanca de ses recettes de billetterie du stade Santiago Bernabeu et a conduit l’équipe de Zinedine Zidane à évoluer au stade Alfredo Di Stefano, habituellement occupé par le Castilla, le temps que la situation revienne à la normale. En ce sens, le travail de l’équilibre des comptes devrait prochainement passer par une nouvelle baisse des salaires des joueurs madrilènes. Un travail qui, logiquement, ne peut pas aller de paire avec l’amélioration ou le renouvellement de certains contrats. Ainsi, Karim Benzema, Raphael Varane, Isco, Marcelo et Nacho Fernández vont devoir attendre encore un moment avant de voir le Real Madrid se pencher sur la question de leur avenir.

… mais premières tendances se dégagent !