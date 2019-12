Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup réalisé avec Benzema ?

Publié le 30 décembre 2019 à 17h30 par La rédaction

Karim Benzema aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu’en 2022. La signature devrait intervenir l’été prochain.

Karim Benzema est l’homme en forme de cette première partie de saison du côté du Real Madrid. Le joueur de 32 ans est le meilleur buteur du club en Liga avec 12 buts et se montre indispensable sur le front de l’attaque. Des performances qui ne laisseraient pas indifférents les dirigeants madrilènes qui souhaiteraient geler l’avenir de leur attaquant. As faisait part ce lundi de discussions autour de l’avenir de Karim Benzema et d’une possible prolongation de contrat. Alors que le joueur est initialement lié à son club jusqu'en juin 2021, Karim Benzema aurait finalement trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son aventure à la Casa Blanca .

Benzema au Real Madrid jusqu’en 2022