Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid, Barcelone... Nadal a tout changé pour ce transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 01h00 par La rédaction

Actuellement au Real Madrid avec lequel il a tout gagné, Marco Asensio aurait pu s'envoler pour le Barça lorsqu'il avait 18 ans. Mais les Catalans ne voulaient pas payer d'une traite l'indemnité de transfert. Majorquin comme Asensio, Rafael Nadal a pris les choses en mains et a immédiatement proposé le crack à Florentino Perez.

Marco Asensio a très rapidement tapé dans l'œil des recruteurs lorsqu'il était jeune. Agé de 18 ans, l'Espagnol évoluait dans le club de Majorque, ville dont est originaire la légende du tennis Rafael Nadal. Le Barça voulait Asensio mais le transfert a capoté et c'est le Real Madrid qui a raflé la mise. Et d'après Mundo Deportivo , c'est Rafael Nadal qui a envoyé le joueur vers la Maison-Blanche.

Le Barça refuse de payer

En 2014, les recruteurs du Barça informent leur directeur sportif Andoni Zubizarreta - passé par l'OM - qu'un jeune talent émerge du côté de Majorque. Il s'agit de Marco Asensio, admirateur du Barça de Leo Messi à cette époque. D'ailleurs, c'est le premier argent de l'Argentin, Horacio Gaggioli, qui représente le jeune joueur et parvient à trouver un accord avec Majorque et le Barça. Les Catalans devront débourser 4,5M€ pour s'attacher les services de l'ailier. Or, Barcelone ne veut pas payer autant pour un joueur qui n'a encore rien prouvé et veut différer le paiement, ce que refuse Majorque. De fait, les négociations se stoppent et Rafael Nadal entre dans la danse.

Nadal appelle Perez