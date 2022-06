Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez prêt à tenter un coup XXL avec Salah ? La réponse

Publié le 26 juin 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Pour oublier son échec avec Kylian Mbappé en début de mercato estival, le Real Madrid ambitionnerait de recruter une star de Liverpool. A en croire la presse anglaise, Florentino Perez envisagerait de recruter l'attaquant égyptien, sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds. Mais cette information a été démentie en Espagne

Plus haut on est monté, plus la chute est violente. Ces dernières semaines, le Real Madrid est tombé de haut dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol tenait pour acquis son arrivée, mais le joueur a préféré prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Un échec cuisant pour Florentino Perez, en quête d'une star sur le marché des transferts. A la recherche de sa nouvelle tête de gondole, le Real Madrid surveillerait la situation de Mohamed Salah, sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool.

💰 Salah podría salir del Liverpool por 60 millones de euros, según @TheSun:🗣️ @MarioCortegana: ➡️ "El puesto que más le ha bailado al Real Madrid es la banda derecha"➡️ "Por lo que sé no es algo que esté pensando el Madrid"📺 #DirectoGol pic.twitter.com/4y51zv2wZf — Directo Gol (@DirectoGol) June 25, 2022

« Ce n'est pas quelque chose auquel Madrid pense »